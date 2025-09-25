  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ирина Роднина: «Медведева мне нравится. Приятно следить не только за ее спортивными результатами, но и за тем, что она делает в жизни»
11

Ирина Роднина: «Медведева мне нравится. Приятно следить не только за ее спортивными результатами, но и за тем, что она делает в жизни»

Ирина Роднина рассказала, почему выделяет среди фигуристок Евгению Медведеву.

В июле этого года Роднина заявила, что двукратная чемпионка мира Медведева ей интереснее, чем олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова. 

«Когда я оценивала Женю Медведеву, мне больше сердце тронуло художественное впечатление. Прыгать многие научились, и программы делать научились, но есть что-то такое, что ни прыжками, ни программами, ни музыкальным сопровождением не передать. Это твоя индивидуальность.

Вклад Медведевой в фигурное катание? Она была лучшей на протяжении нескольких сезонов. Она попала в тот момент, когда стабильность результатов в женском одиночном катании всегда поражала.

Мне эта девочка действительно нравится во многих проявлениях, даже не говорю, что внешне. Скажу честно, мне приятно следить не только за спортивными результатами Медведевой, но и за тем, что она делает в жизни», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
logoАлина Загитова
logoИрина Роднина
logoЕвгения Медведева
женское катание
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Петросян и Гуменник поедут на Олимпиаду-2026! Почему им будет сложно?
сегодня, 16:07
Nebelhorn Trophy. Чжи А Син выиграла короткую программу, Гленн – 2-я, Левито – 3-я, Чиба – 4-я
5754 минуты назад
Павел Колобков: «На Олимпиаде Петросян и Гуменнику будет сложно. Чтобы выиграть, нужно быть на голову сильнее и надеяться на ошибки противников»
57 минут назад
Роман Савосин: «Новость, что я якобы завершаю карьеру, была выдумана из ничего. Расстроен нашей журналистикой»
3сегодня, 19:54
Эмбер Гленн: «Тройной аксель – по-прежнему один из моих самых надежных прыжков. Но два акселя в произвольной сделать было бы сложно»
1сегодня, 18:48
Минерва Фабьен Хазе: «Костюмы на сезон нам помогла оплатить Катарина Витт. У нас не хватало денег на новые – федерация это не оплачивает»
14сегодня, 18:42
Дзепка о допуске к международным стартам: «Будем ждать и надеяться. Радует, что есть какие-то сдвиги в этой ситуации»
сегодня, 18:36
София Дзепка: «Мне очень нравилось катание Медведевой, ее артистизм, то, как она вкладывает душу в прокат. Однако я не пытаюсь ее копировать»
5сегодня, 18:32
Анна Ляшенко: «Надо доучивать элементы ультра-си, усложняться. Работаю над тройным акселем и четверным риттбергером»
2сегодня, 18:24
Nebelhorn Trophy. Миура и Кихара выиграли короткую программу, Хазе и Володин – 2-е, Ефимова и Митрофанов – 3-и
36сегодня, 17:26
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Савосин: «Недоволен прокатом произвольной, оцениваю его плохо. Эмоций от медали нет никаких – задачи завоевать награду не было»
1сегодня, 18:55
Мать Илона Маска поставила лайк видео с прокатом Аделии Петросян на олимпийском отборе
4сегодня, 16:24Фото
Александра Трусова: «Собаки очень хотят познакомиться с Мишей поближе, но пока что мы их к нему осторожно подпускаем»
3сегодня, 13:40
Гран-при среди юниоров. Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман лидируют после ритм-танца, Бьянки и Базиль – 2-е
1сегодня, 13:25
Майя Сарафанова: «Я очень рада, что получилось наконец-то показать свой четверной лутц. Но вот над тройными надо чуть-чуть поработать»
3сегодня, 11:37
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
121 сентября, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
121 сентября, 12:16
Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»
2020 сентября, 19:31
Погорилая о победе Петросян: «Главное, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный»
520 сентября, 19:22
Трусова о тренерских подходах: «Не люблю, когда перебор похвалы. Нравится четкий рабочий процесс, требовательность без жесткости»
320 сентября, 19:07