Этери Тутберидзе: «У Петросян была серьезная травма. Она выбыла на 3-4 недели из тренировочного процесса, это огромный срок»

Тутберидзе рассказала, что Петросян получила травму при подготовке к сезону.

Российская фигуристка Аделия Петросян в нейтральном статусе выступила на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Она заняла первое место и отобралась на Олимпиаду-2026.

– Аделия сказала, что сезон начался не так, как она себе представляла.

– Это правда. Сезон начался не так, как мы себе представляли. Потому что травма, довольно-таки серьезная травма. Она выбыла у нас на 3-4 недели из тренировочного процесса, это огромный срок.

И выбыла она немножко поздновато, потому что сначала она пыталась тренироваться и лечить, тренироваться и лечить, пока не поставили наконец-то правильный диагноз. И оказалось, что там только покоем надо было лечиться. А время уже поджимало. И потом, когда она вышла, уже оставалось две недели до отъезда. Ей очень сильно намял ботинок, настолько, что кожа сошла до мяса.

Но к этому опять-таки надо относиться по-другому. Как будто бы путь к Олимпиаде не должен быть проще. Пока что ни у кого не был проще. Только у одной спортсменки он был проще, но ни к чему хорошему в итоге не привел. У Валиевой сезон был очень простой, все шло как надо.

У Загитовой ноги были просто в мясо. Женя Медведева, Саша Трусова со сломанными ногами шли к Олимпиаде. Щербакова перенесла сложнейший коронавирус, воспаление легких. У нее температура стояла 39 на протяжении полугода, она еле ходила.

То есть как будто бы у всех, кроме одной. Я не знаю, может, правда должно быть тяжело, чтобы было хорошо? Нужно просто думать позитивно. Мы сейчас проходим эти испытания для того, чтобы все было хорошо. Просто их надо пройти, на самом деле, – сказала Тутберидзе в эфире «Прокат Show» на Okko.

Как же крута Аделия Петросян!