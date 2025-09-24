Анастасия Волочкова: «Загитова – очень талантливый человек. Я считаю, что она может прекрасно исполнить песню»

Анастасия Волочкова поддержала желание Алины Загитовой начать петь.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова ранее заявила, что написала песню, но пока опасается «входить в эту сферу».

«Я очень люблю Алину Загитову за ее достижения, за ее красоту. Я следила за ее выступлением на Олимпиаде, потрясающий номер «Кармен» (1).

Загитова – очень талантливый человек. Я считаю, что она может прекрасно исполнить песню. Для этого не обязательно претендовать на звание певицы и с кем-то конкурировать в этом.

Вот, например, я – балерина, но у меня есть музыкальный альбом, в нем 23 трека. Я же не называю себя певицей при этом. Я остаюсь балериной.

Поэтому не важно, что у Загитовой один образ – спортсменки. Она всю жизнь посвятила фигурному катанию и для всех она останется легендой фигурного катания. При этом можно попутно пробовать себя в других ипостасях.

Она была ведущей, продюсером ледового шоу, теперь попробует петь. Это же здорово! Пусть проявляет себя и в пении, я поддержу любое ее начинание», – сказала Волочкова.

