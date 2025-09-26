Тамара Москвина: «Никто не сидит и не ждет, когда придут русские. Спортсмены стараются подтянуться к нашему уровню и где-то могут быть сейчас даже сравниваемы»

Тамара Москвина высказалась о прогрессе спортивных пар на международной арене.

— Насколько сильно прогрессируют те пары, которые последние три года соревнуются без нас?

— Могу сказать одно: никто не сидит и не ждет, когда придут русские. Я как раз вижу, как спортсмены и тренеры из других стран стараются подтянуться к нашему уровню и где-то могут быть сейчас даже сравниваемы. Все работают активно и очень серьезно.

— Это сближение выглядит опасным?

— Конечно. Надо учитывать, что наши фигуристы, когда начнут выходить на международную арену, будут выходить по одному и выступать в первых разминках. Это тоже имеет значение и наверняка будет сказываться на оценках.

Судьи вполне могут наших спортсменов не помнить — не все же следят за нашими внутренними соревнованиями. Поэтому я сторонница того, чтобы не заниматься шапкозакидательством, а заранее планировать худший вариант развития событий. Лучший тоже нужно планировать, но, чтобы он случился, надо быть, как мы говорим, на голову впереди. А лучше на две, если вдруг кто-то захочет одну голову отрезать.

— Так сложилось, что на всех внутренних соревнованиях идет постоянное сравнение Мишиной и Галлямова с их главными соперниками Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским.

— Это нормально, поскольку речь идет о двух сильнейших парах страны.

— Вас заденет, если ваша пара начнет проигрывать в этом противостоянии?

— Кому бы они ни начали уступать, конечно же, это будет неприятно. С учётом травмы Галлямова я понимаю, что такая вероятность существует, — сказала Москвина.