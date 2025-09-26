  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Тамара Москвина: «Никто не сидит и не ждет, когда придут русские. Спортсмены стараются подтянуться к нашему уровню и где-то могут быть сейчас даже сравниваемы»
2

Тамара Москвина: «Никто не сидит и не ждет, когда придут русские. Спортсмены стараются подтянуться к нашему уровню и где-то могут быть сейчас даже сравниваемы»

Тамара Москвина высказалась о прогрессе спортивных пар на международной арене.

— Насколько сильно прогрессируют те пары, которые последние три года соревнуются без нас?

— Могу сказать одно: никто не сидит и не ждет, когда придут русские. Я как раз вижу, как спортсмены и тренеры из других стран стараются подтянуться к нашему уровню и где-то могут быть сейчас даже сравниваемы. Все работают активно и очень серьезно.

— Это сближение выглядит опасным?

— Конечно. Надо учитывать, что наши фигуристы, когда начнут выходить на международную арену, будут выходить по одному и выступать в первых разминках. Это тоже имеет значение и наверняка будет сказываться на оценках.

Судьи вполне могут наших спортсменов не помнить — не все же следят за нашими внутренними соревнованиями. Поэтому я сторонница того, чтобы не заниматься шапкозакидательством, а заранее планировать худший вариант развития событий. Лучший тоже нужно планировать, но, чтобы он случился, надо быть, как мы говорим, на голову впереди. А лучше на две, если вдруг кто-то захочет одну голову отрезать.

— Так сложилось, что на всех внутренних соревнованиях идет постоянное сравнение Мишиной и Галлямова с их главными соперниками Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским.

— Это нормально, поскольку речь идет о двух сильнейших парах страны.

— Вас заденет, если ваша пара начнет проигрывать в этом противостоянии?

— Кому бы они ни начали уступать, конечно же, это будет неприятно. С учётом травмы Галлямова я понимаю, что такая вероятность существует, — сказала Москвина. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: RT
пары
logoАлександр Галлямов
logoАлександра Бойкова
logoсборная России
logoАнастасия Мишина
logoТамара Москвина
logoДмитрий Козловский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Оценки Петросян и Гуменника, проблемы Мишиной и Галлямова, трюк Дикиджи – интриги нашего сезона
90вчера, 14:20
Петросян, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят на контрольных прокатах
27вчера, 06:22
Гуменник, Дикиджи, Петросян, Горбачева, Мишина и Галлямов – в предварительном списке участников контрольных прокатов («Невская фигурка»)
7422 сентября, 09:48
Главные новости
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Петросян и Гуменник поедут на Олимпиаду-2026! Почему им будет сложно?
7 минут назад
Контрольные прокаты сборной России. Петросян, Горбачева, Акатьева, Муравьева, Садкова, Двоеглазова покажут короткие программы
210 минут назад
Гран-при среди юниоров. Шифрина, Ван Ихань, Джу Хе Вон, Ким Ю Сон, Калугина выступят с произвольными программами
33 минуты назад
Мемориал Непелы. Петрыкина, Гутманн, Ким Чхэ Ен, Пеццетта, Сенюк, Лин-Грейси выступят с короткими программами
337 минут назад
Гран-при среди юниоров. Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман победили в танцах на льду, Бьянки и Базиль – 2-е, Хомик и Бюлоу – 3-и
240 минут назад
Короткая программа Мишиной и Галлямова поставлена на музыку из оперы «Травиата», в произвольной – «Элвис»
1257 минут назад
Москвина о Мишиной и Галлямове: «В связи с тем, что их прокатили мимо Олимпиады, мы сразу начали рассматривать план работы на последующее четырехлетие»
10сегодня, 10:03
Камилла Нелюбова: «Всегда хочется как можно больше показать четверных, и я надеюсь, что у меня получится это сделать»
2сегодня, 08:46
Мемориал Непелы. Аймо, Мемола, Риццо, Грассль, Михаил Селевко, Самойлов выступят с короткими программами
4сегодня, 08:40
Роман Савосин: «Отсутствие международных стартов на меня никак не влияет, мне достаточно наших соревнований»
20сегодня, 07:18
Ко всем новостям
Последние новости
Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Мухортова и Евгеньев выступят с короткими программами
4 минуты назад
Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Дикиджи, Кондратюк, Самсонов, Угожаев, Лутфуллин покажут короткие программы
17 минут назад
Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Баку
3сегодня, 07:00
Роман Савосин: «Недоволен прокатом произвольной, оцениваю его плохо. Эмоций от медали нет никаких – задачи завоевать награду не было»
3вчера, 18:55
Мать Илона Маска поставила лайк видео с прокатом Аделии Петросян на олимпийском отборе
6вчера, 16:24Фото
Александра Трусова: «Собаки очень хотят познакомиться с Мишей поближе, но пока что мы их к нему осторожно подпускаем»
4вчера, 13:40
Майя Сарафанова: «Я очень рада, что получилось наконец-то показать свой четверной лутц. Но вот над тройными надо чуть-чуть поработать»
3вчера, 11:37
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
121 сентября, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
121 сентября, 12:16
Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»
2020 сентября, 19:31