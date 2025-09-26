  • Спортс
  • Москвина о Мишиной и Галлямове: «В связи с тем, что их прокатили мимо Олимпиады, мы сразу начали рассматривать план работы на последующее четырехлетие»
Москвина о Мишиной и Галлямове: «В связи с тем, что их прокатили мимо Олимпиады, мы сразу начали рассматривать план работы на последующее четырехлетие»

Москвина заявила, что Галлямов восстановился после травмы ноги.

В конце прошлого сезона Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, серьезно травмировал ногу на льду Байкала. 

— Изменилось ли что-то в вашей работе в связи с тем, что российские спортивные пары не получили допуск к Играм в Милане?

— В принципе, ничего не изменилось. У нас задача какая? Доставить удовольствие, развлечь зрителей и дать специалистам повод для восхищения либо критики. Поэтому мы готовим программы так же, как делали это всегда, не думая, на каком языке говорит зритель, который будет на это смотреть.

— При желании можно найти позитивные стороны даже в том, что у Александра Галлямова появилось больше времени на то, чтобы залечить травму ноги, не форсируя процесс реабилитации?

— Вы сейчас, думаю, просто притягиваете удобное объяснение. Когда травма случилась, мы проанализировали ситуацию, поняли, что потребуется длительное восстановление. Тем более что Саша травмировал правую ногу, на которую приходится довольно много нагрузки при исполнении элементов. В связи с тем, что ребята проехали мимо Олимпиады, точнее, их прокатили мимо нее, мы сразу начали рассматривать план работы на последующее четырехлетие.

— Знаю, что вы умеете находить мотивацию в любой ситуации. Но ведь спортсмены не всегда устроены так. Ведь это колоссальный удар — не попасть на Олимпийские игры, зная, что имеешь шанс их выиграть.

— Да.

— Кто более эмоционально на это отреагировал: Настя или Саша?

— Конечно, они были расстроены, но мы все восприняли это как некую данность. В оригинале коммюнике ISU черным по белому написано, что специальная комиссия рассмотрит присуждение нейтрального статуса по своим критериям, которые эта комиссия не обязана никому объяснять. Как и свои решения. Иначе говоря, с самого начала было понятно, что нет никаких гарантий. Поэтому я сразу сказала: выдохнули и спокойно ждем результатов.

Другой вопрос, что изначально я держала в голове план начать сезон чуть раньше, чтобы в случае положительного решения иметь возможность быть к сентябрю в хорошем состоянии. Но случилась травма, и планы в очередной раз пришлось поменять.

— Сейчас восстановление завершено?

— Восстановление ноги — да. Но Галлямову необходимо было восстановить спортивную форму, технические элементы, катание. Все это мы преодолели и теперь готовимся к сезону, — сказала Тамара Москвина. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: RT
пары
logoАлександр Галлямов
logoсборная России
logoАнастасия Мишина
logoТамара Москвина
