Masters de Patinage. Фурнье-Бодри и Сизерон, Лопарева и Бриссо, Демужо и Ле Мерсье, Румак и Эмо представят ритм-танцы
29 августа Фурнье-Бодри и Сизерон дебютируют в дуэте на Masters de Patinage.
Masters de Patinage
Виллар-де-Ланс, Франция
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Федерации ледовых видов спорта Франции.
Первая разминка
1. Эмезе Чишер – Марк Шапиро (Венгрия)
2. Анна Румак – Антонен Эмо
3. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон
4. Луиза Борде – Мартен Шарден
Вторая разминка
5. Наташа Лагуж – Арно Каффа
6. Мари Дюпайяж – Тома Набе
7. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно
8. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье
9. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо
Источник: Спортс’’
