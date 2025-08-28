3

Masters de Patinage. Фурнье-Бодри и Сизерон, Лопарева и Бриссо, Демужо и Ле Мерсье, Румак и Эмо представят ритм-танцы

29 августа Фурнье-Бодри и Сизерон дебютируют в дуэте на Masters de Patinage.

Masters de Patinage

Виллар-де-Ланс, Франция

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляцияютуб-канал Федерации ледовых видов спорта Франции.

Первая разминка

1. Эмезе Чишер – Марк Шапиро (Венгрия)

2. Анна Румак – Антонен Эмо

3. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон

4. Луиза Борде – Мартен Шарден

Вторая разминка

5. Наташа Лагуж – Арно Каффа

6. Мари Дюпайяж – Тома Набе

7. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно

8. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье

9. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Masters de Patinage
результаты
logoсборная Франции
танцы на льду
Тома Набе
Антонен Эмо
logoсборная Венгрии
Селина Фраджи
Жоффре Бриссо
Евгения Лопарева
logoГийом Сизерон
Мартен Шардан
Жан-Анс Фурно
Лоисья Демужо
Анна Румак
Мари Дюпайяж
Тео Ле Мерсье
Наташа Лагуж
Арно Каффа
Лоранс Фурнье-Бодри
