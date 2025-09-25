Мать Илона Маска поставила лайк видео с прокатом Аделии Петросян на олимпийском отборе
Мэй Маск, мать бизнесмена Илона Маска, оценила прокат Петросян на отборе к ОИ.
Об этом сообщил аккаунт FS Delight, который опубликовал отрывок выступления Петросян.
Российская фигуристка Аделия Петросян заняла первое место на квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2026, которые прошли в Пекине. Петросян выступила в нейтральном статусе.
Аделию Петросян загоняли в изоляцию – она превратила это в независимость
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница fs.delight в соцсети
