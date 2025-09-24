«В этом возрасте подростки очень мнительные. Тутберидзе вытащила из головы дурь и глупости». Железняков о сомнениях Петросян, ехать ли на отбор к ОИ

Железняков заявил, что Тутберидзе «вытащила дурь и глупости» из головы Петросян.

Российская фигуристка Аделия Петросян в нейтральном статусе выступила на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Она заняла первое место и отобралась на Олимпиаду-2026.

Тренер Этери Тутберидзе рассказала, что Петросян хотела отказаться от поездки на соревнования, так как получила травму при подготовке и сомневалась в том, что выступит хорошо. Однако тренеры отговорили спортсменку от снятия.

«Я считаю, что Этери Георгиевна очень правильно и мудро провела такую беседу с Аделей. Одному богу известно, смогла бы [Алина] Горбачева выступить достойно или нет. Насколько я знаю, Алина получила травму накануне, со слов ее же тренера.

В этом возрасте подростки очень много рефлексируют, становятся мнительными, очень неуверенными в себе, тем самым загоняя себя в угол и лишая каких-то больших перспектив. Как раз в этот момент нужен наставник, друг и психолог, который вытащит всю дурь и глупости из головы, что Тутберидзе и сделала», – сказал хореограф Алексей Железняков .

Откровения Тутберидзе: Петросян думала сняться с отбора – но оказалось, «запасная еще менее готова»