Тарасова о желании Петросян сняться с олимпийского отбора: «Наверное, подобные мысли у нее возникли из-за плохого самочувствия»

Тарасова считает, что Петросян хотела сняться с отбора на ОИ из-за самочувствия.

Российская фигуристка Аделия Петросян в нейтральном статусе выступила на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Она заняла первое место и отобралась на Олимпиаду-2026.

Ранее тренер фигуристки Этери Тутберидзе рассказала, что та хотела отказаться от поездки на соревнования, так как получила травму при подготовке к сезону.

«Наверное, подобные мысли у нее возникли из-за плохого самочувствия, возможно, у нее что-то болело. Я конкретно не знаю. Главное, что она сделала все, что могла, стала первой (на квалификационном турнире) и отобралась на Олимпиаду», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Откровения Тутберидзе: Петросян думала сняться с отбора – но оказалось, «запасная еще менее готова»

