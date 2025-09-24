Антон Сихарулидзе: «Судейство на олимпийском отборе было адекватным. Что уж тут скрывать – ошибки и недочеты в прокатах наших фигуристов были»

Антон Сихарулидзе назвал адекватным судейство на олимпийском отборочном турнире.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе победили на квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2026, которые прошли в Пекине.

«Прошедший турнир помог нам понять тенденции международного судейства. Мы внимательно проанализировали все оценки, и могу со всей ответственностью заявить: судейство было абсолютно адекватным.

Можно, конечно, сколько угодно говорить, что за какой-то элемент баллы занизили, но российские специалисты прекрасно понимают, почему. Мы понимаем, над чем нужно работать, чтобы на Олимпиаде дать как можно меньше поводов судьям для снижения оценок. Или не дать их вовсе.

Важно было понять, как арбитры из других стран будут оценивать российских спортсменов. Ответы на эти вопросы мы получили.

За время бана мы развивались в правильном направлении, учитывая современные тенденции фигурного катания. Конечно, и Аделии, и Петру нужно доработать свои программы, отшлифовать их, чтобы на Олимпийских играх претендовать на самые высокие места. Там соперники будут совсем другого уровня.

Основной задачей для Аделии и Петра было попасть в пятерку и завоевать квоту для участия в Олимпиаде. С ней фигуристы справились, и результатами соревнований все довольны.

Естественно, мы внимательно наблюдали за прокатами Аделии и Петра. В любом выступлении наших фигуристов нужно подмечать ошибки и недочеты. Они были, что уж тут скрывать.

Важно было понять, как наши ребята, которые уже три с половиной года не участвовали в международных соревнованиях, будут чувствовать себя в компании зарубежных соперников, как будут справляться с неизбежным для таких ответственных стартов давлением», – сказал глава Федерации фигурного катания на коньках России Сихарулидзе.

