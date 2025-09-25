«Разве мы можем отменить Бетховена, Моцарта, Queen?» Депутат Свищев об инициативе по российской музыке в спорте

Депутат Свищев прокомментировал инициативу о российской музыке в спорте.

Ранее глава комитета Госдумы по спорту Олег Матыцин, а также депутаты Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили рекомендовать организаторам массовых спортивных мероприятий использовать композиции отечественных авторов в приоритетном порядке, особенно патриотические.

«Есть огромное количество прекрасной зарубежной музыки. Она любима не только их аудиторией, но и нашей. Разве мы можем отменить Бетховена, Моцарта, Queen?

Понятно, что есть исполнители, которые ведут работу против нашего государства. Таких надо вычислять, вносить в определенные списки – такая работа, как я понимаю, ведется. Но есть и отечественная музыка, в текстах которых прослеживается враждебность к России. Мы этих людей знаем, они давно не живут в нашей стране.

Надо использовать ту музыку, которая приятна и полезна нашему человеку. Но не должно быть перекосов. Биться нужно за то, чтобы каждое спортивное мероприятие начиналось с подъема российского флага и звучания гимна», – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев .