  Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Минспорт, РФС, РПЛ – все за. Но законопроект завис в комитете Госдумы по экономической политике – ждут какую-то отмашку от кого-то»
4

Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Минспорт, РФС, РПЛ – все за. Но законопроект завис в комитете Госдумы по экономической политике – ждут какую-то отмашку от кого-то»

Депутат Дмитрий Свищев рассказал о законопроекте про продажу пива на стадионах.

– Как обстоит ситуация с законопроектом о продаже пива на стадионах?

– Никак не обстоит, тишина и спокойствие. Законопроект завис в комитете Госдумы по экономической политике у Максима Топилина. Они держат эту инициативу на паузе без какого-либо объяснения, у меня уже руки опускаются.

Я же не лоббист пива. Я выступаю за то, чтобы спорт получал дополнительные доходы от продажи пива на стадионах. Мы уже буквально в шаге от принятия этого закона.

Если этот закон будет принят, футбол, хоккей и многие другие виды спорта получат миллиарды рублей дополнительного дохода. Болельщики на стадионе получили бы дополнительный товар, который никаким образом не повлияет на алкоголизацию общества. Гораздо больший вред приносят снеки и прочая сопутствующая вредная пища, которую обычно едят вместе с пивом в баре или перед телевизором дома.

Я общался с президентом РФС Александром Дюковым, с президентом РПЛ Александром Алаевым, с Министерством спорта России. Все за, везде поддерживают наш законопроект.  Они тоже в недоумении, почему закон завис.

– То есть осталось только получить одобрение комитета по экономической политике?

– Да, у Топилина, это ответственный комитет. Они ждут какую-то отмашку от кого-то. Прямым текстом никто не сказал «нет». Но воз и ныне там, – заявил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.

Депутат Топилин о пиве на стадионах: «Это не самое важное. Куда мы идем? Что мы идем смотреть – футбол, хоккей или пить пиво?»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «ВсеПроСпорт»
