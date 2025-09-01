2

Представительство фигуристов в пулах РУСАДА увеличилось до 15 человек

Представительство фигуристов в пулах тестирования РУСАДА выросло до 15 человек.

Об сообщает ТАСС со ссылкой на документы Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 

В новый расширенный пул включены Александр Галлямов, Анастасия Мишина и Евгений Семененко.

Сохранили представительство в пулах Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин (все – национальный регистрируемый пул), Софья Акатьева, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Дарья Садкова, Николай Угожаев, Арсений Федотов (все – расширенный пул), а также Девид Нарижный, перемещенный из расширенного пула в регистрируемый.

В международный пул допинг-тестирования в настоящее время входят Камила Валиева, Владислав Дикиджи, Алина Горбачева, Петр Гуменник, Аделия Петросян.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
ТАСС
