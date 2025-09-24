Журова о возвращении россиян: «За закрытыми дверями к нам относятся позитивно. Но когда доходит до голосования, результат другой»

Светлана Журова высказалась о возвращении россиян на международные соревнования.

Ранее глава ФФККР Антон Сихарулидзе заявил, что есть определенные основания надеяться на допуск россиян к чемпионатам мира и Европы в ближайшее время.

«Пока двери закрыты, можно говорить откровенно. Как только информация становится публичной, на президентов начинают оказывать давление. Понятно, что уже даже то, что федерация в принципе сделала – допустила наших спортсменов, – это большой шаг, но пары все равно не допустили.

За закрытыми дверями к нам действительно относятся позитивно. Но, к сожалению, когда доходит до голосования, результат другой. Пары ведь так и не допустили. Я считаю, что это несправедливо по отношению к нашим ребятам, что они не будут участвовать в Олимпиаде.

Возможно, в ближайшее время ситуация изменится. Все-таки Россия исторически внесла огромный вклад в развитие мирового фигурного катания.

Боюсь, что ни один президент федерации, кроме, пожалуй, теннисной, которая обошла все преграды и допустила наших спортсменов, не пойдет против давления. То есть за закрытыми дверями можно давать надежду, но на деле это ничего не гарантирует.

К сожалению, так в большинстве федераций. Встречаются, общаются позитивно, а по факту решения принимаются другие», – сказала депутат Госдумы Светлана Журова.