Светлана Журова: «Загитовой обязательно стоит попробовать себя в роли певицы. Я бы с удовольствием посмотрела, послушала ее песню»

Депутат Госдумы Журова заявила, что не удивится, если Алина Загитова запоет.

«Фигуристы в принципе люди творческие, им свойственно чувство музыки. Я не удивлюсь, если Загитова запоет. Вообще многие выдающие спортсмены хорошо поют, играют на музыкальных инструментах. И не только в фигурном катании. Например, боксер Олег Саитов хорошо поет. Просто кто-то осмелится попробовать себя в музыке, а кто-то – нет.

Быть певицей – это очень тяжелый бизнес, не все готовы конкурировать в нем. Одно дело, когда у тебя потрясающие вокальные данные или ты в чем-то отличаешься от остальных. У Загитовой уже есть плюсы – она популярна, ее многие знают, не только люди спорта. Но и ожидания от нее в пении будут тоже высокими, риск огромный. При этом Алине не привыкать к конкурентной среде.

Ей обязательно стоит попробовать себя в роли певицы. Почему бы и нет? Я бы с удовольствием посмотрела, послушала песню Загитовой. Она молодец, пытается попробовать себя в разных ипостасях» – сказала Светлана Журова.

Алина Загитова: «Я написала песню, думала выпустить ее после шоу «Ассоль». Но пока очень страшно входить в эту сферу»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
