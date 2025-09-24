Светлана Журова: «Совсем отказываться от иностранной музыки неправильно. Перекос можно устранить и без законопроектов»

Журова считает, что неправильно полностью отказываться от иностранной музыки.

Глава комитета Госдумы по спорту Олег Матыцин, депутаты Сергей Колунов и Илья Вольфсон обратились в министерства спорта и культуры и вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с предложением, чтобы организаторы массовых мероприятий использовали музыкальные композиции отечественных авторов в приоритетном порядке.

«С приоритетом согласна. Но совсем отказываться от иностранной музыки неправильно.

Есть произведения, например We Are the Champions, от которых сложно отказаться. Это прекрасная композиция, пусть и не наша.

Мы живем в России, и в этом смысле есть перекос, его можно устранить. Но это можно сделать и без законопроектов: организаторы сами могут регулировать этот вопрос», – сказала депутат Госдумы Светлана Журова.