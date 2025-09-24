3

Глейхенгауз об олимпийском отборе: «Конечно, мы раньше знали, что я не поеду в Пекин, и проговаривали это с Петросян»

Глейхенгауз заявил, что заранее знал о своем недопуске на олимпийский отбор .

Российская фигуристка Аделия Петросян в нейтральном статусе приняла участие в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2026 и заняла первое место, отобравшись на Игры.

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз не получил допуск от Международного союза конькобежцев (ISU) на эти соревнования. Об этом он сообщил 15 сентября во время сбора в Красноярске.

Фигуристку сопровождал тренер спортивных пар Валерий Артюхов. Также с ней на тренировках находилась Тутберидзе, которая присутствовала на олимпийском отборе с грузинской командой.

– Очень обидно было, что не поехал?

– Это обидно, потому что ты, как будто бы как и спортсмен, проходил этот путь с ожиданием этих двух турниров. Понимал, что вы там будете все вместе, как одна команда, будете настраивать спортсмена.

То, что я не поеду, мы знали раньше, конечно же, и с Аделией мы все это проговаривали. Все остальное было тайной, потому что мы не хотели, чтобы были какие-то проблемы.

– Все-таки было время, чтобы все это осмыслить.

– Конечно. Но все равно сложилось все не совсем так, как думали, что получится. Вы видели, что в процессе турнира происходили изменения, – сказал Глейхенгауз в интервью для Okko.

Откровения Тутберидзе: Петросян думала сняться с отбора – но оказалось, «запасная еще менее готова»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Okko Прокат SHOW
