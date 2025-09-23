2

Ирина Слуцкая: «Верю, что к февралю Петросян и Гуменник еще приумножат свое мастерство»

Слуцкая верит, что Петросян и Гуменник способны улучшить форму к Олимпиаде-2026.

На прошлой неделе российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник выиграли квалификационные отборочные соревнования в Пекине. Игры-2026 пройдут в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Я безумно рада, что для нас вновь открывается мировая арена и мы можем показывать, что Россия сильна еще и в спорте. Для нас это глоток свежего воздуха.

Министерство спорта и правительство нашей страны делали и продолжают делать очень много для наших спортсменов. И сейчас ребята вышли и победили именно потому, что все это время у них была возможность регулярно выступать на соревнованиях, тренироваться, совершенствовать свои навыки. И, когда было нужно, они вышли и все это показали. Это очень здорово.

Во-первых, важно было хорошо выступить, ведь за хорошим выступлением приходят и победы. Для нас, фигуристов, главное исполнить на соревновании все те элементы, которые ты делаешь на тренировках. А во-вторых, нужно было справиться с волнением, потому что такой старт – это колоссальная ответственность. Только представьте: их было всего двое – один мальчик и одна девочка, которые представляли всю страну!

Здесь главное было справиться с волнением. И так как программы были исполнены хорошо, последовали и победы. Да, мы знаем, что фигурное катание – субъективный вид спорта и никогда нельзя исключать человеческий фактор, но когда все безупречно выполнено, чаще всего это приводит к высокому результату.

Думаю, и все наши спортсмены теперь воспрянут духом, ведь, надеюсь, выступление в Пекине – это первый шаг к тому, чтобы мы вновь поехали и на чемпионаты Европы, и на чемпионаты мира. Сейчас, конечно, самое главное – Олимпийские игры. Я считаю, что и Петр, и Аделия на самом высоком уровне показали свое мастерство, и верю, что к февралю они его еще приумножат.

Чего ожидаю от Игр в Милане? Хочется, во-первых, увидеть наших ребят во всех видах спорта. Хочется видеть, как они защищают честь страны, стоят на пьедестале почета. Мы ведь в любом случае знаем, что это – наши спортсмены! Желаю им отлично подготовиться, не волноваться и сделать на максимум все, что они умеют», – сказала двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ОКР
