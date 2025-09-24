Антон Сихарулидзе: «Уверен, МОК допустит Петросян и Гуменника до Олимпиады. Сложно представить, к чему можно придраться в их случае»

Антон Сихарулидзе уверен, что МОК допустит Петросян и Гуменника к Играм-2026.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе выступили на квалификационных соревнованиях в Пекине и заняли первые места.

Фигуристы отобрались на Олимпиаду-2026, но для допуска должны пройти проверку на нейтральность от специальной комиссии Международного олимпийского комитета.

«Мне сложно представить, к чему можно придраться, когда речь идет об Аделии и Петре. Уверен, что они пройдут и этот отбор.

Понимаю, что сейчас журналисты будут в буквальном смысле охотиться за ними, это ваша работа. И Петросян, и Гуменник – опытные ребята, и в период подготовки к Олимпиаде совершенно точно будут немногословны.

Ведь буквально каждое слово нужно взвешивать, чтобы не дать повода к чему-то придраться. Надеюсь, что журналисты, которые искренне болеют за российское фигурное катание, отнесутся к этому с пониманием», – сказал глава Федерации фигурного катания на коньках России Сихарулидзе.

