Аделия Петросян: «С начала сезона все шло не так, как я себе представляла, но результат достигнут, мы снова смогли»

Аделия Петросян опубликовала пост с благодарностями после отбора в Пекине.

«Настроение после Пекина – только благодарить.

Спасибо всем, кто поддерживал нас в эти важные дни: невероятным болельщикам на трибунах, переживающим зрителям у экранов, специалистам и спортсменам за ваши удивительные эмоции и сказанные слова, это все было до слез.

Благодарю нашу Федерацию фигурного катания на коньках за готовностью помочь всегда и во всем и за веру в меня.

Мой родной ТШТ… С начала сезона все шло не так, как я себе это представляла, но результат достигнут, мы снова смогли. Поэтому просто работаем дальше!» – написала Петросян.

Аделию Петросян загоняли в изоляцию – она превратила это в независимость

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Аделии Петросян
