Петросян о Тутберидзе на олимпийском отборе: «Я ее чувствовала максимально рядом с собой. Поэтому все прошло хорошо»
Аделия Петросян поделилась эмоциями после отбора на Олимпийские игры.
20 сентября российская фигуристка победила на квалификационном турнире в Пекине.
«В день короткой очень переживала, я не знала, к чему готовиться, какая-то была неизвестность.
А в день произвольной, наоборот, была очень спокойной, я получила удовольствие от проката. Отличался контент немного от привычного, будем над этим уже работать», – сказала Петросян в эфире Первого канала.
Этери Тутберидзе находилась в Пекине как тренер сборной Грузии и не сопровождала Аделию при выходе на лед.
«Я знала, когда она уедет, и я специально спустилась. Мы немного пообщались, она меня обняла, поцеловала. Она тоже, видимо, сильно переживала, нервничала. Я ее чувствовала максимально рядом с собой. Поэтому все прошло хорошо», – добавила фигуристка.
