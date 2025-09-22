Петросян о Тутберидзе на олимпийском отборе: «Я ее чувствовала максимально рядом с собой. Поэтому все прошло хорошо»

Аделия Петросян поделилась эмоциями после отбора на Олимпийские игры.

20 сентября российская фигуристка победила на квалификационном турнире в Пекине.

«В день короткой очень переживала, я не знала, к чему готовиться, какая-то была неизвестность.

А в день произвольной, наоборот, была очень спокойной, я получила удовольствие от проката. Отличался контент немного от привычного, будем над этим уже работать», – сказала Петросян в эфире Первого канала.

Этери Тутберидзе находилась в Пекине как тренер сборной Грузии и не сопровождала Аделию при выходе на лед.

«Я знала, когда она уедет, и я специально спустилась. Мы немного пообщались, она меня обняла, поцеловала. Она тоже, видимо, сильно переживала, нервничала. Я ее чувствовала максимально рядом с собой. Поэтому все прошло хорошо», – добавила фигуристка.

Как же крута Аделия Петросян!