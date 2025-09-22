«Петросян нужно усложнять программу, чтобы рассчитывать на медали». Энберт об Олимпиаде-2026

Энберт заявил, что Петросян надо усложняться для борьбы за медали Олимпиады-2026.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник отобрались на Игры, выиграв квалификационные соревнования в Пекине.

«Аделии нужно усложнять программу для того, чтобы рассчитывать на медали в Милане. Думаю, в этом и будет задача штаба Этери Георгиевны на оставшиеся месяцы до Игр. Что касается Гуменника, то ему нужно чистое катание. С таким набором четверных можно бороться за медали, это контент мирового уровня. Могут быть вопросы относительно компонентов, но в целом программа отличная.

Надо отметить, что для судей это новые спортсмены на международной арене. И наши ребята получили неплохие оценки. Так что есть все основания надеяться на успешное выступление в Милане. Ребята конкурентоспособные и вписываются в мировой топ фигурного катания», – сказал серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт .

«Важный день для фигурного катания. Программа у Петра сложная, и, несмотря на сентябрь, начало сезона, он показал, что готов хорошо. Судя по всему, была задача проверить себя на стрессе и волнении, и он справился неплохо. Да, были небольшие помарки, но в целом классный прокат, сильный контент.

Сложно говорить, что Петр с кем-то боролся, учитывая разрыв в баллах. Скорее он боролся только сам с собой. Поэтому спокойнее было смотреть, нежели накануне. У Аделии все-таки были сильные конкуренты, хотя в итоге сомнений в том, что оба наших спортсмена завоюют путевки на Олимпиаду, не было. Главные переживания были связаны с тем, победят ли они в Пекине. Им это удалось, с чем искренне их поздравляю», – отметил Энберт.