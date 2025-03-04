293

Первенство Москвы. Сарновский выиграл короткую программу, Добромир Воронов – 2-й, Артем Федотов – 3-й

Никита Сарновский выиграл короткую программу на первенстве Москвы.

Первенство Москвы (старший возраст)

Юноши

Короткая программа

1. Никита Сарновский – 79,99

2. Добромир Воронов – 79,09

3. Артем Федотов – 75,54

4. Алексей Заводских – 74,68

5. Ярослав Хрулев – 73,82

6. Алдар Самбуев – 72,91

7. Марк Лукин – 72,83

8. Матвей Бугаев – 71,03

9. Даниил Жолобов – 69,93

10. Михаил Бондарев – 69,89

11. Илья Малышев – 68,95

12. Тимофей Бочков – 67,14

13. Кирилл Жураховский – 66,40

14. Кирилл Арбузов – 66,25

15. Алексей Земский – 63,06

Опубликовала: Анна Лаптева
Алдар Самбуев
Марк Соколов
Никита Сарновский
Илья Малышев
Добромир Воронов
Марк Лукин
Кирилл Арбузов
Кирилл Жураховский
Алексей Заводских
Даниил Жолобов
Тимофей Бочков
Артем Федотов
Илья Молянов
Матвей Бугаев
Ярослав Хрулев
Алексей Ефанов
результаты
мужское катание
logoсборная России
первенство Москвы
Климентий Толчинский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Татьяна Тарасова: «Я просила, чтобы мне построили стадион. Но никакого ответа не было, и поэтому я перестала об этом говорить»
15сегодня, 21:00
Александр Плющенко занимает второе место после короткой программы на всероссийских соревнованиях в Вологде
60сегодня, 18:52
Первенство Москвы. Базылюк, Стрельцова, Стоцкая, Плескачева, Лукашова, Сарновская, Парсегова, Гордеева, сестры Мильто покажут короткие программы
50сегодня, 17:25
Главу Федерации фигурного катания Москвы Антона Абдурахманова подозревают в хищении средств Минобороны (URA.RU)
72сегодня, 16:54
Малинина и Скорняков, Хамада, Фузар-Поли, Агенауэр вошли в лонг-лист ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер»
12сегодня, 14:55
Ришо, Ламбьель, Ригини, Бурн, Агенауэр, Дюбрей вошли в лонг-лист ISU Skating Awards в номинации на лучшего хореографа
11сегодня, 14:51
Метелкина и Берулава, Сяо Хим Фа, Сакамото, Малинин претендуют на ISU Skating Awards за самую зрелищную программу
16сегодня, 14:43
Малинин, Шайдоров, Бричги, Чок и Бейтс, Хазе и Володин вошли лонг-лист номинации ISU Skating Awards за лучший костюм
11сегодня, 14:27
Роднина считает, что фильм о ней можно показать в США: «Наверное, им было бы интересно посмотреть, мы же их фильмы смотрим»
74сегодня, 12:40
Любовь Рубцова: «Сезон в принципе хороший, но было очень много недочетов, буду стараться их исправлять. Очень хочу выйти во взрослые»
6сегодня, 10:21
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Москвы. Шешелева и Карнаухов лидируют после короткой программы, Шаяхметова и Бреславский – 2-е, Симонова и Алексеенко – 3-и
2сегодня, 17:09
Ишмуратова о Валиевой: «Она показала борцовский характер на ОИ, когда на нее со всех сторон лилась информация о нарушении. Не всякий сможет после этого выйти на лед»
112 марта, 20:59
Мария Фефелова: «Провели сезон очень хорошо, добились всего, чего хотели»
28 февраля, 14:34
Худайбердиева о шансах Степановой и Букина на ОИ-2026: «Без русского судьи нам будет сложно. Возможно, то, как они прокатаются, будет оценено чуть ниже, чем есть на самом деле»
727 февраля, 14:16
Лим Ын Су: «Были дни, когда фигурное катание казалось мне причиной всех несчастий. И что я могла бы стать счастливее, если бы не пошла по этому пути»
927 февраля, 08:31
Чемпионат мира среди юниоров-2025. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Гримм и Савицкий – 3-и
526 февраля, 20:28
Кондратюк о желании поставить программу: «Очень хотел бы, но чувствую, что не готов. Пока покатаемся и наберемся опыта»
923 февраля, 14:46
Умерла директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова
523 февраля, 08:49
Ирина Роднина: «Нужно ли нам возвращение западных брендов? Здесь нужно отталкиваться от общих выгоды и интереса. Лично я не страдала ни по одному из них»
1021 февраля, 19:55
Road to 26 Trophy. Гиларди и Амброзини победили в парах, Макбет и Паркман – 2-е, Голиченко и Даренский – 3-и
20 февраля, 13:35