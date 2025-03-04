Первенство Москвы. Сарновский выиграл короткую программу, Добромир Воронов – 2-й, Артем Федотов – 3-й
Никита Сарновский выиграл короткую программу на первенстве Москвы.
Первенство Москвы (старший возраст)
Юноши
Короткая программа
1. Никита Сарновский – 79,99
2. Добромир Воронов – 79,09
3. Артем Федотов – 75,54
4. Алексей Заводских – 74,68
5. Ярослав Хрулев – 73,82
6. Алдар Самбуев – 72,91
7. Марк Лукин – 72,83
8. Матвей Бугаев – 71,03
9. Даниил Жолобов – 69,93
10. Михаил Бондарев – 69,89
11. Илья Малышев – 68,95
12. Тимофей Бочков – 67,14
13. Кирилл Жураховский – 66,40
14. Кирилл Арбузов – 66,25
15. Алексей Земский – 63,06
Опубликовала: Анна Лаптева
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