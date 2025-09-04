46

Первенство Москвы. Воронов лидирует после короткой программы, Жураховский – 2-й, Карартынян – 3-й

Добромир Воронов лидирует после короткой программы на первенстве Москвы.

Первенство Москвы

Юноши

Короткая программа

1. Добромир Воронов – 80,67

2. Кирилл Жураховский – 76,36

3. Эдуард Карартынян – 74,94

4. Артем Федотов – 74,68

5. Марк Лукин – 72,04

6. Илья Малышев – 71,80

7. Марк Соколов – 70,15

8. Алдар Самбуев – 69,89

9. Алексей Заводских – 69,66

10. Павел Савченко – 68,48

Полные результаты – здесь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
первенство Москвы
результаты
мужское катание
logoсборная России
Тагар Самбуев
Марк Лукин
Артем Федотов
Никита Малютин
Алексей Ефременко
Максим Стрелков
Ярослав Хрулев
Кирилл Жураховский
Илья Молянов
Наиль Сагадулин
Алдар Самбуев
Добромир Воронов
Марк Соколов
Павел Савченко
Александр Щербаков
Тимофей Бочков
Алексей Заводских
Илья Малышев
Климентий Толчинский
Кирилл Арбузов
Владислав Скворцов
Эдуард Карартынян
Даниил Жолобов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Финал «Битвы школ». Докукина и Артем Федотов победили по первому спортивному разряду, Сарновская – 3-я
2520 апреля, 19:45
Первенство России старшего возраста. Сарновский победил, Мальков – 2-й, Хамзин – 3-й
1653 апреля, 13:34
Первенство России старшего возраста. Сарновский выиграл короткую программу, Артем Федотов – 2-й, Ленков – 3-й, Добромир Воронов – 15-й
1662 апреля, 18:16
Главные новости
Наталья Бестемьянова: «Спрос на академию Рукавицына и Соколовской будет. Очень рада за них, прекрасная инициатива»
1сегодня, 14:14
Тарасова о закрытых контрольных прокатах в августе: «Слава Богу, что там никого не было, а смотрели профессионалы»
4сегодня, 14:11
Татьяна Тарасова: «Тутберидзе – большой русский тренер, а вот кто такая Рудковская – не знаю. Мне жаль, что она высказываниями испортит Плющенко всю жизнь»
86сегодня, 13:23
Камилла Нелюбова: «Плющенко с первого дня понравился как тренер и как человек. Он добрый, но достаточно требовательный»
8сегодня, 13:02
Ирина Винер: «Очень положительно отношусь к Тутберидзе. Кто воспитывает чемпионов, тот тренер неплохой. Я написала книгу «Я – никто», и это правильно»
9сегодня, 12:51
Жулин о постановке программы Мишиной и Галлямову: «С удовольствием поработали. По‑моему, получилось неплохо»
7сегодня, 12:31
Александра Трусова: «Со вторника я начала прыгать одинарные прыжки. Думала, что будет полегче – меня тянет к земле пока»
9сегодня, 12:22
Тарасова о сборах Гуменника с Арутюняном: «К ведущим тренерам мира всегда ездят выдающиеся спортсмены. У Петра как были высокие шансы в Пекине, так и остаются»
46сегодня, 10:40
Рукавицын и Соколовская создали совместную академию фигурного катания
32сегодня, 10:20
Яна Рудковская: «На моем имени хотят попиариться всякие недоблогеры, отдельные «экспонаты». Мнения шутов и ноунеймов под очередную рюмочку не входят в поле зрения моих интересов»
71сегодня, 10:04
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман, Робертсон и Ронер, Нехаева и Кравченко покажут ритм-танцы
1сегодня, 13:30Live
Гран-при среди юниоров. Тянь Тунхэ, Чхве Ха Бин, Вацлавик, Нишино, Уэмура представят короткие программы
сегодня, 06:06
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
30 августа, 15:10
Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»
230 августа, 13:05
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь лидируют после короткой программы, Кемп и Елизаров – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
28 августа, 15:29
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
222 августа, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
222 августа, 10:44
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24