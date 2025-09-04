Первенство Москвы. Воронов лидирует после короткой программы, Жураховский – 2-й, Карартынян – 3-й
Добромир Воронов лидирует после короткой программы на первенстве Москвы.
Первенство Москвы
Юноши
Короткая программа
1. Добромир Воронов – 80,67
2. Кирилл Жураховский – 76,36
3. Эдуард Карартынян – 74,94
4. Артем Федотов – 74,68
5. Марк Лукин – 72,04
6. Илья Малышев – 71,80
7. Марк Соколов – 70,15
8. Алдар Самбуев – 69,89
9. Алексей Заводских – 69,66
10. Павел Савченко – 68,48
Полные результаты – здесь.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
