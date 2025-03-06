Первенство Москвы. Сарновский, Добромир Воронов, Артем Федотов, Заводских, Хрулев представят произвольные программы
Сарновский и Добромир Воронов покажут произвольные программы на первенстве Москвы.
Первенство Москвы (старший возраст)
Юноши
Произвольная программа
Начало – 15:50 по московскому времени (6 марта), прямая трансляция – Mainstream.
Третья разминка
13. Тимофей Бочков
14. Илья Малышев
15. Михаил Бондарев
16. Даниил Жолобов
17. Матвей Бугаев
18. Марк Лукин
Четвертая разминка
19. Алдар Самбуев
20. Ярослав Хрулев
21. Алексей Заводских
22. Артем Федотов
23. Добромир Воронов
24. Никита Сарновский
После короткой программы
1. Никита Сарновский – 79,99
2. Добромир Воронов – 79,09
3. Артем Федотов – 75,54
4. Алексей Заводских – 74,68
5. Ярослав Хрулев – 73,82
6. Алдар Самбуев – 72,91
7. Марк Лукин – 72,83
8. Матвей Бугаев – 71,03
9. Даниил Жолобов – 69,93
10. Михаил Бондарев – 69,89
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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