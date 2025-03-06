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Первенство Москвы. Сарновский, Добромир Воронов, Артем Федотов, Заводских, Хрулев представят произвольные программы

Сарновский и Добромир Воронов покажут произвольные программы на первенстве Москвы.

Первенство Москвы (старший возраст)

Юноши

Произвольная программа

Начало – 15:50 по московскому времени (6 марта), прямая трансляцияMainstream.

Третья разминка

13. Тимофей Бочков

14. Илья Малышев

15. Михаил Бондарев

16. Даниил Жолобов

17. Матвей Бугаев

18. Марк Лукин

Четвертая разминка

19. Алдар Самбуев

20. Ярослав Хрулев

21. Алексей Заводских

22. Артем Федотов

23. Добромир Воронов

24. Никита Сарновский

После короткой программы

1. Никита Сарновский – 79,99

2. Добромир Воронов – 79,09

3. Артем Федотов – 75,54

4. Алексей Заводских – 74,68

5. Ярослав Хрулев – 73,82

6. Алдар Самбуев – 72,91

7. Марк Лукин – 72,83

8. Матвей Бугаев – 71,03

9. Даниил Жолобов – 69,93

10. Михаил Бондарев – 69,89

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
первенство Москвы
мужское катание
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результаты
Кирилл Жураховский
Илья Молянов
Алексей Ефанов
Кирилл Арбузов
Никита Сарновский
Даниил Жолобов
Марк Лукин
Алдар Самбуев
Тимофей Бочков
Матвей Бугаев
Ярослав Хрулев
Илья Малышев
Добромир Воронов
Алексей Заводских
Артем Федотов
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