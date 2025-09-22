Светлана Журова: «Не думаю, что МОК откажет Гуменнику и Петросян в приглашении на Олимпиаду. В таком случае у меня будут к ним большие вопросы»

Светлана Журова заявила, что к МОК будут вопросы в случае недопуска фигуристов.

Россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник ранее выиграли олимпийские отборочные соревнования в Пекине. Но спортсмены еще должны получить допуск на Игры-2026 от Международного олимпийского комитета (МОК).

«В первую очередь хочу поздравить Аделию и Петра с квалификацией на Олимпиаду. Кто знает, может, и парам на каком-то этапе Гран-при позволят выступить. Что касается выступления Петросян и Гуменника, то именно такие ожидания у меня и были. Ребята для себя ставили цель четко обозначиться на международной арене.

Есть время до Олимпиады все максимально отработать, увеличить сложность. Своим выступлением они как бы сказали: «Имейте ввиду, соперники, у нас еще есть козырь в рукаве», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .

«Не думаю, что МОК откажет Гуменнику и Петросян в приглашении на ОИ-2026. Это будет выглядеть слишком не по-спортивному. В таком случае у меня будут к ним большие вопросы», – отметила Журова.

Олимпиада пройдет в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

