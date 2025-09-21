Алексей Ягудин: «Гуменник – молодец, красавчик! Основную задачу на отборочном турнире он и Петросян выполнили»

Ягудин высказался о победе Гуменника и Петросян на отборочном турнире в Пекине.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе выиграли квалификационные соревнования. Они отобрались на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии в феврале будущего года.

«Петр Гуменник молодец, красавчик! Основную задачу на этом турнире он и Аделия Петросян выполнили. Был отбор на Олимпийские игры, теперь оба спортсмена – участники Олимпийских игр и дальше уже будут готовиться к основному старту своей жизни», — сказал олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин .

