«Это жесть, не советую. Мне было очень страшно». Трусова рассказала, что ей сделали кесарево сечение при родах

Александра Трусова рассказала, что ей ей сделали кесарево сечение при родах.

6 августа Трусова и ее муж Макар Игнатов стали родителями первенца – сына Михаила. Фигуристы рассказали в своем влоге о том, как проходили роды. 

ТрусоваВ какой-то момент все начали готовиться к тому, что сейчас родится малыш. Я начала спрашивать, через сколько примерно. [Врачи] сказали, что как сделают эпидуральную анестезию – примерно два-три часа проходит. 

Два-три часа, и я спрашиваю: когда? Они готовятся – да-да-да, сейчас уже скоро, скоро... В какой-то момент начинает быть очень неприятно. Они приходят, смотрят и говорят – пока головы нет. Вот как была голова высоко, так и высоко.

Игнатов: Собрали консилиум, обсуждали, говорили много всяких непонятных медицинских слов, обозначений и терминов. И мы все это слушаем и такие: а что делать-то? 

Трусова: В этот момент они говорят – ну все, или кесарево, или можем попробовать отключить эпидуралку, можешь подвигаться. А я-то знаю, что мне через месяц выступать. Кесарево не хочется. Давайте отключим, попробуем. 

А насколько будет [больно]? Вот настолько же, насколько было, когда я попросила эпидуралку? Они говорят: да не, мы тебе на чуть-чуть оставим, чтобы тебе было нормально. Чтобы ты ноги чувствовала. 

Они мне выключают ее, и я понимаю, что это уже вообще просто невозможно. Потому что я устала за это время. К тому моменту мы уже где-то 10 часов находимся в роддоме. Я уже уставшая, у меня все вялое такое. Попыталась как-то постоять на четвереньках, на кресле, на котором я была. В какой-то момент стало невозможно все терпеть уже. 

Ну и дальше я уже на всех наехала. Сказала: включайте обратно.  

Игнатов: И мы поехали на кесарево. 

Трусова: Они пришли, посмотрели. Сказали: ничего не поменялось. И мы поехали на кесарево. Кесарево – это жесть, не советую, честно говоря. У меня в жизни никогда не было операций, никогда не носила гипс. Я уколы делала три раза в жизни. Поэтому для меня все это было очень страшно.

Меня всю вот так колотило. Я говорила, чтобы они не начинали ни в коем случае операцию без Макара. Мне кажется, они все в шоке были. 

Игнатов: Ее увезли, я стою там перед операционной, и мне говорят: «Ну, подожди». Я хожу по коридору. И вот ты ходишь и начинаешь потихоньку себя накручивать. Пришла опять врач и говорит: «Да-да-да, сейчас пойдем». Они там руки моют, готовятся...

Трусова: Причем столько разных врачей, которых не было с нами. Было спокойно: приглушенный свет, атмосфера... И в операционную все забегают, ставят капельницы. Куда-то ширму натянули, чем-то меня холодным намазали. Говорю: пока Макар не зайдет, не начинайте. Они: да-да-да... и опять не пускают его. 

Сейчас, говорят, мы тебя накроем. Уже перчатки надели, стоят. Нет, говорю, я не разрешаю. В общем, это было очень страшно. Меня уже опять всю трясло.

Игнатов: Ну и все нормально, за мной пришли... Очень быстро они, конечно, работают, хорошо. Быстро, качественно. Шов, говорят, классный. Минут 15, и все. 

Трусова: Через пять минут после начала достали ребенка. 

Игнатов: Значит, для меня еще долго время шло.

А что с фигуристами-героями Пекина-2022? Наши возвращаются туда же, где заканчивали до бана 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: влог Александры Трусовой в ВК
