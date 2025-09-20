  • Спортс
Александра Трусова: «Ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела. Но ночью не спит. Муж всегда помогает, старается, когда есть возможность»

Александра Трусова рассказала, что муж помогает ей заниматься ребенком.

Трусова замужем за фигуристом Макаром Игнатовым. 6 августа у пары родился сын Михаил.

«Когда выступала на соревнованиях, ночью всегда было восстановление. Никогда не было ночных тренировок. Всегда старалась восстанавливаться. Но в шоу появилась полноценная ночь спорта, репетиции.

Само выступление для меня схоже по волнению с соревнованиями. Я должна всегда показывать максимум, делать свою работу хорошо. Волнение присутствует, оно одинаковое.

Сейчас ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела. Но ночью не спит. Муж всегда помогает, старается, когда есть возможность. Где он не может, я занимаюсь ребенком. Но сейчас, например, я на мероприятии – а он с ребенком», – приводит слова Трусовой «СЭ».

– Планируете ли брать в помощь няню?

– Ребенок еще очень маленький, он даже голову держать не может. Когда он будет постарше, то мы возьмем няню.

– Как быстро вы вышли на лед после рождения ребенка?

– Я почти сразу начала кататься. Вышла на лед на девятый день. Спорт помогает восстановиться. Если я долго не занимаюсь спортом, у меня начинает болеть тело.

– Ваш ребенок будет заниматься спортом?

– Я сильно надеюсь, что это будет не фигурное катание. Я знаю, как тяжело в этом виде спорта. Какой спорт он выберет, тем и будет заниматься, – цитирует фигуристку «Матч ТВ».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
