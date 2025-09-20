Трусова о пяти квадах: «Мне хотелось делать то, что не могут другие. Даже сейчас я очень хочу прыгать четверные»

Александра Трусова рассказала, почему пыталась исполнять пять квадов в программе.

«Мне хотелось делать то, что не могут другие. Даже сейчас я очень хочу прыгать четверные, я себя так лучше чувствую. Я шла к этому, делала ради Олимпиады», – сказала серебряный призер Игр в фигурном катании, ее слова приводит «СЭ».

– Раньше вы говорили, что любите молчать и проводить время с собаками. Как сейчас обстоят дела?

– Сейчас у меня есть муж, ребенок и подруги из мира спорта. До Олимпийских игр я старалась быть в себе. Когда Олимпиада закончилась, я потихоньку отпустила ситуацию.

– Не жалели, что выступали в одиночном, а не парном катании?

– Я считаю, что с моим характером в паре было бы трудно кататься.

Ранее мы с Макаром (Игнатовым) выступали вместе, нам было сложно кататься. Он считал, что я должна подстраиваться под него, а я – наоборот, – цитирует фигуристку «Матч ТВ» .