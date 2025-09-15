«Без сложностей не обошлось, но в итоге все вышло даже лучше, чем я думала». Трусова о первом выступлении в шоу после родов

Трусова рассказала, что получила большое удовольствие от выступления в шоу.

13 сентября в Москве прошло шоу «Евгения Медведева и друзья» в формате дискотеки нулевых. Александра Трусова исполнила номер вместе с супругом Макаром Игнатовым – они откатали под песню Андрея Губина «Девушки как звезды».

6 августа у Трусовой и Игнатова родился первенец – сын Михаил.

«Первое шоу после родов! Это однозначно было интересное приключение.

Восстановление за месяц прошло успешно. Без сложностей не обошлось, но в итоге все вышло даже лучше, чем я думала! Я получила большое удовольствие во время выступления и, кстати, вообще не устала.

Цель достигнута, можно выдохнуть, но ненадолго. Впереди еще и другие цели», – написала серебряный призер Олимпиады-2022 в соцсети.

