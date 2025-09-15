Видео
7

«Без сложностей не обошлось, но в итоге все вышло даже лучше, чем я думала». Трусова о первом выступлении в шоу после родов

Трусова рассказала, что получила большое удовольствие от выступления в шоу.

13 сентября в Москве прошло шоу «Евгения Медведева и друзья» в формате дискотеки нулевых. Александра Трусова исполнила номер вместе с супругом Макаром Игнатовым – они откатали под песню Андрея Губина «Девушки как звезды».

6 августа у Трусовой и Игнатова родился первенец – сын Михаил.

«Первое шоу после родов! Это однозначно было интересное приключение.

Восстановление за месяц прошло успешно. Без сложностей не обошлось, но в итоге все вышло даже лучше, чем я думала! Я получила большое удовольствие во время выступления и, кстати, вообще не устала.

Цель достигнута, можно выдохнуть, но ненадолго. Впереди еще и другие цели», – написала серебряный призер Олимпиады-2022 в соцсети.

А что с фигуристами-героями Пекина-2022? Наши возвращаются туда же, где заканчивали до бана

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Трусовой
женское катание
ледовые шоу
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoМакар Игнатов
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Даниилу Глейхенгаузу отказали в сопровождении Аделии Петросян на отборочный турнир к Олимпиаде-2026
4317 минут назад
Илья Авербух: «Требовать заоблачных результатов от Петросян и Гуменника было бы неправильно. Но не сомневаюсь, что отбор они пройдут»
634 минуты назад
Слуцкая об олимпийском отборе: «Главное, чтобы наши ребята не задумывались, что что-то может пойти не так. Верю, что у них все получится»
46 минут назад
Тарасова о предложении запретить зарубежную музыку на соревнованиях: «Глупостями не надо заниматься. Такое решение уже было, и его отменили»
655 минут назад
Траньков об олимпийской квалификации: «Никакого психологического давления на Петросян и Гуменника не будет»
4сегодня, 13:44
Куликова о тренировках у Давыдова: «Вернулась домой, мне комфортно в этой группе. Чувствую искреннюю поддержку»
5сегодня, 13:05
Ксения Синицына: «Не очень верю психологам. Больше сама на себя надеюсь»
2сегодня, 12:57
Мария Бутырская: «Олимпийскую квалификацию Петросян и Гуменник абсолютно спокойно должны пройти. На Играх будет тяжелее»
7сегодня, 12:30
Сарновский о четверном акселе: «В межсезонье были очень близкие попытки. Надеюсь, в конце сезона я его сделаю»
3сегодня, 12:03
Никита Сарновский: «Как бы самокритично это ни звучало, нет у меня второй оценки. Понимаю, что должен над ней работать, работать и работать»
23сегодня, 11:49
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
14вчера, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
1вчера, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
1вчера, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
4411 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48