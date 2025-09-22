Петросян о турнире в Пекине: «Даже не ожидала, что так тепло встретят. Было безумно громко, шумно, и это исходило практически от каждого человека»

Аделия Петросян рассказала, что ее тепло встретили на турнире в Пекине.

В столице Китая прошли олимпийские отборочные соревнования, где российская фигуристка одержала победу. Второе место заняла Анастасия Губанова из Грузии, третье – бельгийка Луна Хендрикс.

«Даже не ожидала, что так тепло встретят, потому что в день короткой было даже не так много зрителей, но поддержка была какая-то просто невероятная. Было безумно громко, шумно, и это исходило практически от каждого человека. Было очень приятно все это слушать, прочувствовать, это заряжало.

В день произвольной было еще громче, я уже даже спокойнее выходила. Настя Губанова очень хорошо и доброжелательно со мной общалась и поддерживала в какой-то момент. Я очень рада, что и Настя, и Луна отобрались. Очень за них рада, что все позади, что сложный период прошел и спокойно можем готовиться к Олимпиаде.

Столько всего люди пишут – и на разных языках, и в наших соцсетях – невозможно [что-то] выделить. Невероятное количество поддержки. Вся моя семья, все родные, близкие и неблизкие писали, радовались, даже плакали – какие-то незнакомые люди, кто-то вставал в 5 утра, болели за Петю. Что-то невероятное творится!» – сказала Петросян в эфире Первого канала.