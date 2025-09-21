  • Спортс
Елена Вайцеховская: «Без технической страховки в виде квадов и тройного акселя Петросян пришлось не занимать, а отвоевывать место под солнцем»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о выступлении Петросян на отборе к ОИ.

Накануне российская фигуристка Аделия Петросян, выступавшая в нейтральном статусе, заняла первое место на квалификационных соревнованиях  в Пекине и отобралась на Олимпийские игры-2026.

Второе место заняла фигуристка из Грузии Анастасия Губанова, третье – бельгийка Луна Хендрикс.

«Думаю, никто, кроме самой Аделии, достоверно не ответит, какой ценой ей далась подготовка к нынешнему сезону. Если бы она могла показать в Пекине более сложные прыжки, наверняка попробовала бы сделать это хотя бы на тренировках.

Но в субботу утром Петросян откатала достаточно простой для себя набор элементов: каскад с тройным лутцем и двойным тулупом, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов, еще один лутцевый каскад с акселем и тулупом, сложную для конца программы связку из тройных флипа и тулупа и в завершение – сольный флип.

Для любой другой одиночницы подобный контент оказался бы невероятно сложным. Но здесь, как говорится, было с чем сравнивать: декабрьский чемпионат страны в Омске Аделия выиграла с двумя четверными и трикселем.

И тогда родилось ощущение: как только лучшая фигуристка России вернется на международную арену, соперницы, невзирая на все титулы, которые успели завоевать, окажутся далеко за ее спиной. Это убеждение так активно муссировалось на протяжении всего периода вынужденной изоляции, что ни в какой иной сценарий верить попросту не хотелось.

Сама Петросян в каком-то смысле стала заложницей сложившейся уверенности в том, что российские одиночницы – недосягаемая для остального мира лига, что каждая следующая девочка тренерского штаба Этери Тутберидзе обязана быть ярче и сильнее предыдущей. Словом, всех стереотипов, которыми так любят оперировать журналисты.

Пекин же убедительно продемонстрировал, что без технической страховки, которую совсем еще недавно обеспечивали Аделии квады и тройной аксель, место под солнцем приходится не занимать, а отвоевывать, причем даже в отсутствие основных соперниц. <...>

Анастасии Губановой в протоколе проставили недокруты сразу на трех прыжках, в связи с чем элементы были заминусованы. При безупречном исполнении представительница Грузии соревновалась бы не с Луной Хендрикс, а с Петросян.

И не факт, что арбитры не оказались бы на стороне экс-чемпионки Европы. А значит, возвращать ультра-си Аделии все-таки придется», – написала Вайцеховская в колонке для RT.

Аделию Петросян загоняли в изоляцию – она превратила это в независимость

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: RT
