Максим Траньков: «Тяжело комментировать парное катание, когда ни одна пара не может справиться с прыжковым контентом. Это какая-то беда просто»

Максим Траньков: тяжело комментировать пары, ни одна не справляется с контентом.

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков отметил ошибки спортивных пар на этапе Гран-при России в Казани, который проходил 8-9 ноября.

Победителями стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, вторыми – Анастасия Мишина и Александр Галлямов, третьими – Юлия Артемьева и Алексей Брюханов.

«Тяжело комментировать парное катание, когда ни одна пара не может справиться с прыжковым контентом. Это какая-то беда просто. Не прыгнуть тулупы, сальхов не отточить, ну, извините меня. Если это один раз, если это случайно, то понятно. Но когда уже у нас третий этап Гран-при, и у взрослых на прыжках ошибки...

Тулуп и сальхов прыгали еще Елена Валова и Олег Васильев в 1984 году на Олимпийских играх. Поэтому пора бы как бы научиться прыгать эти прыжки уже параллельно – не самый сложный контент. И ваш покорный слуга десять лет назад тоже их прыгал на Олимпиаде. Должен же быть прогресс. Печально, что с прыжками как будто какие-то проблемы у наших ребят», – сказал Траньков.