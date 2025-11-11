  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Максим Траньков: «Тяжело комментировать парное катание, когда ни одна пара не может справиться с прыжковым контентом. Это какая-то беда просто»
25

Максим Траньков: «Тяжело комментировать парное катание, когда ни одна пара не может справиться с прыжковым контентом. Это какая-то беда просто»

Максим Траньков: тяжело комментировать пары, ни одна не справляется с контентом.

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков отметил ошибки спортивных пар на этапе Гран-при России в Казани, который проходил 8-9 ноября.

Победителями стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, вторыми – Анастасия Мишина и Александр Галлямов, третьими – Юлия Артемьева и Алексей Брюханов.

«Тяжело комментировать парное катание, когда ни одна пара не может справиться с прыжковым контентом. Это какая-то беда просто. Не прыгнуть тулупы, сальхов не отточить, ну, извините меня. Если это один раз, если это случайно, то понятно. Но когда уже у нас третий этап Гран-при, и у взрослых на прыжках ошибки...

Тулуп и сальхов прыгали еще Елена Валова и Олег Васильев в 1984 году на Олимпийских играх. Поэтому пора бы как бы научиться прыгать эти прыжки уже параллельно – не самый сложный контент. И ваш покорный слуга десять лет назад тоже их прыгал на Олимпиаде. Должен же быть прогресс. Печально, что с прыжками как будто какие-то проблемы у наших ребят», – сказал Траньков.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoсборная России
пары
logoМаксим Траньков
logoСерия Гран-при России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Шешелева и Карнаухов, Парсегова и Богданов, Сажина и Белкин представят короткие программы
сегодня, 06:03
Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов в январе выступят в шоу Bol on Ice в Италии
вчера, 18:17
Алена Леонова: «Программы Бойковой и Козловского очень даже тянут на мировой уровень. Не скажу, что они явные лидеры, но способны составить конкуренцию»
вчера, 11:50
Главные новости
Садкова о проблемах со спиной: «Она постоянно болит, я ее всегда ощущаю, даже когда стою, хожу»
18 минут назад
Татьяна Мишина: «Для многих Хуснутдинова станет открытием этого сезона и сможет ярко себя показать»
33 минуты назад
Татьяна Мишина: «Галлямов и Мишина наберут, мы еще увидим их выступление в привычном состоянии. Эта встряска поможет и пойдет на пользу»
34 минуты назад
Алексей Ягудин: «У Валиевой все есть для того, чтобы вновь быть в когорте сильнейших. И не просто среди, а еще и выше всех»
сегодня, 06:53
Мама Костылевой: «Лена не видит для себя другого тренера, несмотря на недопонимания между нами. Она даже работает хуже, когда редкий раз Плющенко нет на льду»
сегодня, 06:28
Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Шешелева и Карнаухов, Парсегова и Богданов, Сажина и Белкин представят короткие программы
сегодня, 06:03
Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Пестова и Лагутов, Дрожжина и Тельнов, Билибина и Кашаев покажут ритм-танцы
сегодня, 06:02
Расписание этапа Гран-при в Москве: там выступят Петросян, Горбачева, Акатьева, Гуменник, Семененко, Кондратюк, Степанова и Букин
сегодня, 06:01
Расписание Гран-при США: там выступят Лью, Губанова, Шайдоров, Браун, Мемола, Грассль, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава
сегодня, 06:00
Ореховская о тренировках в Оренбурге: «Условия хорошие, только бывают проблемы со льдом. У нас ломался лед, он иногда тает»
вчера, 18:40
Ко всем новостям
Последние новости
Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
вчера, 17:29
Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»
вчера, 14:50
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
7 ноября, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
6 ноября, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
6 ноября, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12