  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Гуменник о турнире в Пекине: «Для меня было вдвойне интересно, что не на абы какой арене, а на олимпийской. Это дало мне еще больше уникального опыта»
7

Гуменник о турнире в Пекине: «Для меня было вдвойне интересно, что не на абы какой арене, а на олимпийской. Это дало мне еще больше уникального опыта»

Петр Гуменник дал первый комментарий после победы на олимпийском отборе в Пекине.

В столице Китая завершился квалификационный турнир к Играм-2026, который стал для российских фигуристов первым международным за три года.

«Олимпийский каток – для меня это было вдвойне интересно, что не на абы какой арене, а на олимпийской, где была Олимпиада [2022 года] самая последняя. Кольца видны [олимпийские]. Это еще больше мне какого-то уникального опыта дало.

Первое поздравление? Когда уже вышел из зоны кисс-энд-край, Аделию встретил – она меня поздравила. Тоже было приятно», – сказал Гуменник в эфире Первого канала.

Такая победа Гуменника не должна успокаивать перед Олимпиадой

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
олимпийская квалификация
мужское катание
logoАделия Петросян
женское катание
logoсборная России
logoОлимпиада-2022
logoПетр Гуменник
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Сихарулидзе о фигуристах на Олимпиаде: «Будут еще процедуры проверки, но нам не привыкать. Спокойно пройдем их и достойно выступим на Играх»
146 минут назад
Бестемьянова о 5 квадах Гуменника: «Ему нужно завоевывать позиции. Поэтому необходимо отстаивать себя на каждом старте»
3вчера, 19:32
Дмитрий Губерниев: «Надеюсь, Петросян и Гуменник пройдут специальную проверку МОК. Дай бог, чтобы все было хорошо, поехали на Олимпиаду и боролись за медали»
37вчера, 18:24
Главные новости
Сихарулидзе о фигуристах на Олимпиаде: «Будут еще процедуры проверки, но нам не привыкать. Спокойно пройдем их и достойно выступим на Играх»
146 минут назад
Петросян о Тутберидзе на олимпийском отборе: «Я ее чувствовала максимально рядом с собой. Поэтому все прошло хорошо»
3257 минут назад
Официальный аккаунт Олимпийских игр опубликовал пост о победе Гуменника на отборе в Пекине
42вчера, 21:04Фото
Туктамышева о выступлении Гуменника на отборе: «Петя хорошо себя показал, программа была выполнена на высоком уровне, если не брать лутцы»
11вчера, 20:52
Бестемьянова о 5 квадах Гуменника: «Ему нужно завоевывать позиции. Поэтому необходимо отстаивать себя на каждом старте»
3вчера, 19:32
Дмитрий Губерниев: «Надеюсь, Петросян и Гуменник пройдут специальную проверку МОК. Дай бог, чтобы все было хорошо, поехали на Олимпиаду и боролись за медали»
37вчера, 18:24
Гуменник посетил Великую Китайскую стену
21вчера, 17:51Видео
Елизавета Худайбердиева: «Петросян и Гуменник катались не только за себя, но и за все будущее российских фигуристов на международной арене»
35вчера, 16:40
Журова об олимпийском отборе: «Наши ребята следили за соперниками, делали свою программу, чтобы в аккурат показать мастерство, без форсажа»
3вчера, 16:21
«Стоять за бортом и то спокойнее». Глейхенгауз показал свою реакцию на прокат Петросян на олимпийском отборе
61вчера, 16:04Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
1вчера, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
1вчера, 12:16
Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»
2020 сентября, 19:31
Погорилая о победе Петросян: «Главное, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный»
520 сентября, 19:22
Трусова о тренерских подходах: «Не люблю, когда перебор похвалы. Нравится четкий рабочий процесс, требовательность без жесткости»
320 сентября, 19:07
Боброва о Петросян: «Самое главное – это здоровье, а также доехать до Олимпийских игр и выступить там еще лучше, чем сегодня и вчера»
20 сентября, 18:49
Александра Трусова: «Ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела. Но ночью не спит. Муж всегда помогает, старается, когда есть возможность»
1420 сентября, 18:12
Трусова о Петросян и Гуменнике: «Рада, что наших спортсменов допустили. Они большие молодцы, что вышли на мировую арену и показали себя»
220 сентября, 18:01
«Думаю, Гуменник и Петросян могут смело бороться за олимпийское золото». Ишмуратова о фигуристах
1120 сентября, 15:52
Наталья Бестемьянова: «Петросян показала замечательный прокат. Можно только поздравить с тем, что теперь у нее есть квота на Олимпийские игры»
220 сентября, 15:44