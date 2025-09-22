Гуменник о турнире в Пекине: «Для меня было вдвойне интересно, что не на абы какой арене, а на олимпийской. Это дало мне еще больше уникального опыта»

Петр Гуменник дал первый комментарий после победы на олимпийском отборе в Пекине.

В столице Китая завершился квалификационный турнир к Играм-2026, который стал для российских фигуристов первым международным за три года.

«Олимпийский каток – для меня это было вдвойне интересно, что не на абы какой арене, а на олимпийской, где была Олимпиада [2022 года] самая последняя. Кольца видны [олимпийские]. Это еще больше мне какого-то уникального опыта дало.

Первое поздравление? Когда уже вышел из зоны кисс-энд-край, Аделию встретил – она меня поздравила. Тоже было приятно», – сказал Гуменник в эфире Первого канала.

