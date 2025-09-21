Дмитрий Губерниев: «Надеюсь, Петросян и Гуменник пройдут специальную проверку МОК. Дай бог, чтобы все было хорошо, поехали на Олимпиаду и боролись за медали»
Губерниев надеется, что Гуменник и Петросян пройдут проверку МОК.
Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник победили на олимпийском отборочном турнире в Пекине и отобрались на Олимпиаду-2026 в Милане.
«Петр показал максимум и выиграл красиво. Он сделал несколько блестящих четверных, не стал упрощать программу и сделал все сложно, надежно и красиво.
Надеюсь, Петросян и Гуменник пройдут специальную проверку МОК, которая была еще перед Парижем. Дай бог, чтобы все было хорошо, поехали и боролись за медали», — сказал Дмитрий Губерниев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
