Дмитрий Губерниев: «Надеюсь, Петросян и Гуменник пройдут специальную проверку МОК. Дай бог, чтобы все было хорошо, поехали на Олимпиаду и боролись за медали»

Губерниев надеется, что Гуменник и Петросян пройдут проверку МОК.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник победили на олимпийском отборочном турнире в Пекине и отобрались на Олимпиаду-2026 в Милане.

«Петр показал максимум и выиграл красиво. Он сделал несколько блестящих четверных, не стал упрощать программу и сделал все сложно, надежно и красиво.

Надеюсь, Петросян и Гуменник пройдут специальную проверку МОК, которая была еще перед Парижем. Дай бог, чтобы все было хорошо, поехали и боролись за медали», — сказал Дмитрий Губерниев.