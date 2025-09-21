  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  Дмитрий Губерниев: «Надеюсь, Петросян и Гуменник пройдут специальную проверку МОК. Дай бог, чтобы все было хорошо, поехали на Олимпиаду и боролись за медали»
14

Дмитрий Губерниев: «Надеюсь, Петросян и Гуменник пройдут специальную проверку МОК. Дай бог, чтобы все было хорошо, поехали на Олимпиаду и боролись за медали»

Губерниев надеется, что Гуменник и Петросян пройдут проверку МОК.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник победили на олимпийском отборочном турнире в Пекине и отобрались на Олимпиаду-2026 в Милане. 

«Петр показал максимум и выиграл красиво. Он сделал несколько блестящих четверных, не стал упрощать программу и сделал все сложно, надежно и красиво.

Надеюсь, Петросян и Гуменник пройдут специальную проверку МОК, которая была еще перед Парижем. Дай бог, чтобы все было хорошо, поехали и боролись за медали», — сказал Дмитрий Губерниев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoАделия Петросян
мужское катание
олимпийская квалификация
женское катание
logoДмитрий Губерниев
logoсборная России
logoПетр Гуменник
