Бестемьянова о 5 квадах Гуменника: «Ему нужно завоевывать позиции. Поэтому необходимо отстаивать себя на каждом старте»

Бестемьянова считает правильным решение Гуменника выступать с пятью четверными.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник победили на олимпийском отборочном турнире в Пекине и отобрались на Олимпиаду-2026 в Милане.

В произвольной программе Гуменник попытался исполнить пять четверных прыжков.

— Как оцените выступление Петра в произвольной программе?

— Очень здорово, молодец! Смог совладать с нервами, эмоциями так, что не убрал ни одного сложного элемента. Хотя для победы ему не требовалось такое их количество. И это, конечно, заслуживает большого уважения.

— Как вы думаете, для чего нужно было идти на такой риск — пять четверных прыжков? Если можно выиграть и получить квоту с более простым контентом.

— Дело в том, что после того, как мы были отстранены от соревнований, о нас мало кто знает. У Пети не очень большой опыт в международных соревнованиях, ему нужно завоевывать свои какие-то позиции. Поэтому необходимо отстаивать себя на каждом старте. Это очень правильная политика.

— Как оцениваете наше возвращение на международную арену, в том числе и выступления Адели Петросян?

— Оценивали судьи, и нам даже нечего добавить. Два первых места из двух возможных — это прекрасный результат.

— Расскажите о ваших впечатлениях от новой короткой программы Петра.

— Очень удачная программа, классный костюм — все сложилось. И Даниил Глейхенгауз, и тренерский штаб, и сам Петя — все очень хорошо проработали с момента, как мы видели ее еще в тренировочном костюме, до того, когда он вышел в Пекине. Над короткой программой была проведена очень большая работа.

— Это правильно, что они решили вернуться к «Онегину» в произвольной программе?

— Это было их решение, и, возможно, Петя более уверенно себя чувствует в старой постановке. Сейчас было важно чувствовать себя комфортно. Возможно, новая произвольная программа еще не совсем накатана. Правильное решение в том, что всегда спортсмены что-то национальное, что-то свое несли на Олимпиаду. И, конечно, история Онегина откликается этой задаче лучше, чем новая музыка в новой программе, — сказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.