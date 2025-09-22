Сихарулидзе о фигуристах на Олимпиаде: «Будут еще процедуры проверки, но нам не привыкать. Спокойно пройдем их и достойно выступим на Играх»

Антон Сихарулидзе считает, что фигуристы получат допуск от МОК на Олимпиаду.

Ранее Аделия Петросян и Петр Гуменник выиграли квалификационные соревнования в Пекине. Однако спортсмены еще должны получить допуск на Игры-2026 от Международного олимпийского комитета (МОК).

«Для нас было важно показать миру совершенно новое поколение российских фигуристов. Я видел, как наши коллеги из международной федерации, тренеры и спортсмены сами все опять оказались в ситуации, когда есть жилка борьбы, есть новая кровь.

Будут еще процедуры проверки, но нам не привыкать. Спокойно пройдем эти процедуры проверки и выступим достойно на Олимпийских играх в Милане», – сказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сихарулидзе в эфире Первого канала.

Российские фигуристы выступили на международном турнире в первые с 2022 года. Зимняя Олимпиада пройдет в феврале 2026-го в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

МОК допустил россиян до Олимпиады-2026. Условия сложные, но свой человек в комиссии