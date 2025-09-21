Официальный аккаунт Олимпийских игр опубликовал пост о победе Гуменника на отборе в Пекине

Официальный аккаунт Олимпиады отметил победу Петра Гуменника на отборе в Пекине.

Российский фигурист Гуменник в нейтральном статусе победил на олимпийском отборочном турнире и отобрался на Олимпиаду-2026 в Милане.

Аккаунт Олимпийских игр, на который подписано 14,7 млн человек, выложил фото Гуменника с подписью «Чемпион».

Накануне в аккаунте также была отмечена победа российской фигуристки Аделии Петросян.