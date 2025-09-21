Туктамышева о выступлении Гуменника на отборе: «Петя хорошо себя показал, программа была выполнена на высоком уровне, если не брать лутцы»
Российский фигурист Петр Гуменник победил на олимпийском отборочном турнире в Пекине и отобрался на Олимпиаду-2026 в Милане. В произвольной программе он допустил несколько ошибок.
– Ошибки можно на что списать – нервы или начало сезона?
– Я думаю, все в совокупности, так как Петя был хорошо готов к этим стартам. Но я даже немножко рада, что это случилось здесь, он будет более бдительным на дальнейших соревнованиях.
К Олимпиаде, думаю, они сделают выводы из того, что было сегодня. И вот там-то как раз нужно будет откатать так, чтобы не было вообще никаких нареканий к докрутам, падениям, чтобы все было максимально чисто.
Главное, что у нас есть квота, что Петя хорошо себя показал, программа была выполнена, на мой взгляд, на высоком уровне, если не брать лутцы, которые у него не получились сегодня.
Задача выполнена, теперь надо немножко выдохнуть, работать дальше и к Олимпиаде в полной боевой готовности подойти, — сказала Елизавета Туктамышева.
