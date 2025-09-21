Туктамышева о выступлении Гуменника на отборе: «Петя хорошо себя показал, программа была выполнена на высоком уровне, если не брать лутцы»

Туктамышева считает, что Гуменник хорошо показал себя на олимпийском отборе.

Российский фигурист Петр Гуменник победил на олимпийском отборочном турнире в Пекине и отобрался на Олимпиаду-2026 в Милане. В произвольной программе он допустил несколько ошибок.

– Ошибки можно на что списать – нервы или начало сезона?

– Я думаю, все в совокупности, так как Петя был хорошо готов к этим стартам. Но я даже немножко рада, что это случилось здесь, он будет более бдительным на дальнейших соревнованиях.

К Олимпиаде, думаю, они сделают выводы из того, что было сегодня. И вот там-то как раз нужно будет откатать так, чтобы не было вообще никаких нареканий к докрутам, падениям, чтобы все было максимально чисто.

Главное, что у нас есть квота, что Петя хорошо себя показал, программа была выполнена, на мой взгляд, на высоком уровне, если не брать лутцы, которые у него не получились сегодня.

Задача выполнена, теперь надо немножко выдохнуть, работать дальше и к Олимпиаде в полной боевой готовности подойти, — сказала Елизавета Туктамышева.

Такая победа Гуменника не должна успокаивать перед Олимпиадой