Елизавета Худайбердиева: «Петросян и Гуменник катались не только за себя, но и за все будущее российских фигуристов на международной арене»

Худайбердиева заявила, что гордится выступлением россиян на олимпийском отборе.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе выиграли олимпийский отборочный турнир в Пекине. Они отобрались на Игры-2026, которые пройдут в Италии в феврале будущего года.

«На этой неделе Аделия и Петя катались не только за себя, но и за все будущее российских фигуристов на международной арене!

Спасибо, ребята. Я не думала, что могу так сильно кем-то гордиться 🤍💙❤️», – написала чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева.