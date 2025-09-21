Елизавета Худайбердиева: «Петросян и Гуменник катались не только за себя, но и за все будущее российских фигуристов на международной арене»
Худайбердиева заявила, что гордится выступлением россиян на олимпийском отборе.
Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе выиграли олимпийский отборочный турнир в Пекине. Они отобрались на Игры-2026, которые пройдут в Италии в феврале будущего года.
«На этой неделе Аделия и Петя катались не только за себя, но и за все будущее российских фигуристов на международной арене!
Спасибо, ребята. Я не думала, что могу так сильно кем-то гордиться 🤍💙❤️», – написала чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Елизаветы Худайбердиевой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости