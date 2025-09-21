Журова об олимпийском отборе: «Наши ребята следили за соперниками, делали свою программу, чтобы в аккурат показать мастерство, без форсажа»

Журова высказалась об отборе Гуменника и Петросян на Олимпиаду-2026 в Милане.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе выиграли олимпийский отборочный турнир в Пекине. Они отобрались на Игры-2026, которые пройдут в Италии в феврале будущего года.

«Прекрасно, что Гуменник вышел на Олимпиаду. Наши ребята следили за своими соперниками, делали свою программу, чтобы в аккурат показать мастерство, без форсажа.

Еще есть время, поэтому не нужно получать травмы и демонстрировать что-то супер этакое. Надо чисто все пройти, а потом на Олимпиаде показывать более серьезный уровень и элементы.

Они способны на это. Они большие молодцы!» — сказала депутат Госдумы Светлана Журова.