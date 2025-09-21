Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»

Ковтун считает, что Гуменник и Петросян конкурентоспособны на высоком уровне.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе выиграли олимпийский отборочный турнир в Пекине. Они отобрались на Игры-2026, которые пройдут в Италии в феврале будущего года.

«У Гуменника и Петросян пройден очень важный и сложный этап. Надеюсь, что ребята оставят все свои нервы на этом этапе и уже на следующем будут спокойными.

Что касается шансов Гуменника и Петросян на медали на Олимпиаде, прогноз — неблагодарное дело. Лед скользкий, нужно просто делать свою работу.

У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне. Не хочется давать прогнозов раньше времени. Просто будем за них болеть и поддерживать.

Выход на Олимпиаду — большой шаг вперед. И вообще-то это безумно сложно. Мы будем рядом с ними», — сказал Максим Ковтун.