«Стоять за бортом и то спокойнее». Глейхенгауз показал свою реакцию на прокат Петросян на олимпийском отборе
Глейхенгауз показал свою реакцию на прокат Петросян на олимпийском отборе.
Российская фигуристка Аделия Петросян в нейтральном статусе выиграла квалификационные соревнования в Пекине. Она отобрался на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии в феврале будущего года.
Хореограф Петросян Даниил Глейхенгауз не смог присутствовать на турнире, так как ISU отказал ему в получении нейтрального статуса.
Глейхенгауз опубликовал видео из студии Okko в Москве, где он комментировал прокаты фигуристок.
«Стоять за бортом и то спокойнее 😅», – написал он.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Даниила Глейхенгауза
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости