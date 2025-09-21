«Стоять за бортом и то спокойнее». Глейхенгауз показал свою реакцию на прокат Петросян на олимпийском отборе

Глейхенгауз показал свою реакцию на прокат Петросян на олимпийском отборе.

Российская фигуристка Аделия Петросян в нейтральном статусе выиграла квалификационные соревнования в Пекине. Она отобрался на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии в феврале будущего года.

Хореограф Петросян Даниил Глейхенгауз не смог присутствовать на турнире, так как ISU отказал ему в получении нейтрального статуса.

Глейхенгауз опубликовал видео из студии Okko в Москве, где он комментировал прокаты фигуристок.

«Стоять за бортом и то спокойнее 😅», – написал он.

ВИДЕО