Бриан Жубер: «Золото Олимпиады выиграть сложно, но Петросян это по силам»

Жубер считает, что Петросян по силам выиграть золото Олимпийских игр.

Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла олимпийскую квалификацию в Пекине и отобралась на Игры-2026 в Милане.

«Видел выступление Аделии. Конечно, я ожидал, что она попадет в тройку лучших по итогам отборочного турнира. Если говорить о золоте Олимпиады после вчерашней победы, то это будет сложно. Но Петросян это по силам», – сказал чемпион мира 2007 года француз Бриан Жубер.

Как же крута Аделия Петросян!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
