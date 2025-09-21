Чешский фигурист Рештенко: «Человек, который стал пятым и едет на Олимпиаду... Даже комментировать не хочется. Я был лучше него во всех аспектах»

Чешский фигурист Рештенко остался недоволен судейством на олимпийском отборе.

Георгий Рештенко стал на турнире восьмым, на Олимпиаду-2026 отобрались фигуристы, занявшие первые пять мест. От представителя Китайского Тайбэя Ли Юйсяня, который занял пятое место, Рештенко отстал на 3,92 балла.

«Вышел с хорошим правильным настроем, боролся до конца за каждый элемент, после проката было ощущение, что этого должно хватить. Оказалось, что нет.

Человек, который стал пятым и едет на Олимпиаду... честно — даже комментировать не хочется. Если они считают, что по сегодняшним прокатам он достоин больше — и, видимо, такое фигурное катание они хотят видеть — тогда что тут скажешь... Я был лучше него во всех аспектах, сегодня тоже был лучше.

У меня смешанные чувства после старта, и расстройство и, наоборот, чувство, что начал сезон я неплохо и двигаюсь в правильном направлении.

На судейские решения я повлиять не могу. Себя я могу только похвалить за борьбу и буду усердно готовиться к следующим стартам в сезоне», — заявил Рештенко.