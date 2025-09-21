  • Спортс
Попова об Олимпиаде: «Если Гуменник откатает так же уверено, как на финале Гран‑при России, то должен навязать борьбу за медали»

Попова считает, что Гуменник на пике формы способен бороться за медали Олимпиады.

Российский фигурист Петр Гуменник в нейтральном статусе победил на олимпийском квалификационном турнире в Пекине. Он отобрался на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии в феврале будущего года.

«Петр справился с главной задачей — получил квоту. Более того, он выиграл турнир. Большего и желать нельзя было.

Баллы и прокаты останутся в протоколах этого турнира и уже не имеют значения. А главное сейчас, чтобы наши спортсмены полностью восстановились, не форсировали подготовку, прошли все проверки и окончательно получили приглашение на Олимпийские игры.

То, что Петр умеет выходить на пик формы к нужному моменту, мы все знаем по прошлому сезону.

И если он откатает так же уверено, как на Финале Гран‑при России прошлого года, то должен навязать борьбу за медали», — сказала хореограф Бетина Попова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
мужское катание
олимпийская квалификация
Бетина Попова
logoПетр Гуменник
