Елена Вайцеховская: «Насколько Гуменник хорош внешне в «Онегине» – настолько же он невнятен с цветочками и рюшечками в «Парфюмере»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о костюмах Петра Гуменника.

Российский фигурист занял первое место на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Он представил короткую программу под музыку из фильма «Парфюмер» и произвольную в образе Евгения Онегина.

«Смотрю на Петра Гуменника на разминке и в голову пришла внезапная мысль: когда фигурист настолько по-мужски фактурен и одновременно с этим лаконичен, ему гораздо больше идут такие же лаконичные костюмы – строгих «мужских» оттенков, строгих линий или же откровенно брутальных.

Насколько Гуменник хорош чисто внешне в «Онегине», настолько же он показался мне (опять же, чисто внешне) невнятным с цветочками и рюшечками – в «Парфюмере».

Именно сейчас я это и поняла. Вчера никак не могла сформулировать, что именно в короткой программе мешает глазу. Чистая вкусовщина, на истину не претендую», – написала Вайцеховская в телеграм-канале.

