  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Илья Авербух: «У Петросян есть все шансы бороться за золото на Олимпиаде, у Гуменника – за тройку сильнейших. Но надо показать лучшие прокаты»
14

Илья Авербух: «У Петросян есть все шансы бороться за золото на Олимпиаде, у Гуменника – за тройку сильнейших. Но надо показать лучшие прокаты»

Авербух считает, что Петросян и Гуменник претендуют на медали Олимпиады-2026.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе выиграли квалификационные соревнования на Олимпиаду-2026. Игры пройдут в Италии в феврале следующего года.

«Конечно, хочется поздравить Петю с тем, что он выиграл этот турнир. Сомнений в том, что он пройдет этот этап, не было, но победа всегда есть победа. Дает силы, опыт окрыляет.

Здорово, что не стал облегчать программу. Может, не все задуманные прыжки получились, но все равно мы видели три четверных (чистых), если не ошибаюсь.

Все идет по плану, как должно быть. Поздравляю его и желаю ему и его тренерскому штабу дальнейшей большой работы. Потому что по сентябрю делать прогнозы нет смысла. Это был этап, его надо было пройти. И Аделия, и Петр прошли его достойно.

Прогнозы – достаточно сложное дело. При идеальных прокатах, тех, которые мы видели в прошлом сезоне у Аделии и Петра, у Аделии все шансы бороться за золото, у Петра – за тройку на Олимпиаде. Но надо показать лучшие прокаты», – сказал хореограф и продюсер Илья Авербух.

Дмитрий Губерниев: «Кто заранее вешает Петросян и Гуменнику на шею золото, тот идиот. Золото нужно будет завоевать в трудной, кровопролитной борьбе»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoИлья Авербух
logoАделия Петросян
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
олимпийская квалификация
мужское катание
женское катание
logoПетр Гуменник
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Бриан Жубер: «Золото Олимпиады выиграть сложно, но Петросян это по силам»
3 минуты назад
«Рад, что наша постановка засияла яркими красками». Глейхенгауз поздравил Гуменника с победой на олимпийском отборочном турнире
8 минут назад
Елена Чайковская: «Петросян и Гуменник сделали то, что от них требовалось – прошли на Олимпиаду. Дальше будут этапы Гран-при, чемпионат России»
112 минут назад
ISU: «Петр Гуменник катался с силой, страстью и точностью. Теперь он нацелен на Милан-2026»
831 минуту назад
Антон Сихарулидзе: «Уверен, Петросян и Гуменник смогут и на Олимпиаде показать свои лучшие прокаты. Будем готовиться к Милану»
855 минут назад
Александр Коган: «Поздравляем Петросян и Гуменника. Наши фигуристы показали достойное катание на отборочном турнире в Пекине»
9сегодня, 12:41
Морошкин о произвольной Гуменника: «Решение сохранить такой сложный контент принадлежит Петру. Это его врожденный максимализм»
27сегодня, 12:27
Гуменник примет участие в контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге
20сегодня, 12:21
Елена Радионова: «Гуменник сможет бороться за медали на Олимпиаде, если выполнит тот контент, который у него заявлен – без ошибок и недочетов»
8сегодня, 11:58
Леонова о Гуменнике: «Прокат был тяжеленький. Непонятна причина – может, акклиматизация, может, еще что-то не так»
13сегодня, 11:52
Ко всем новостям
Последние новости
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
1сегодня, 12:16
Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»
20вчера, 19:31
Погорилая о победе Петросян: «Главное, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный»
5вчера, 19:22
Трусова о тренерских подходах: «Не люблю, когда перебор похвалы. Нравится четкий рабочий процесс, требовательность без жесткости»
3вчера, 19:07
Боброва о Петросян: «Самое главное – это здоровье, а также доехать до Олимпийских игр и выступить там еще лучше, чем сегодня и вчера»
вчера, 18:49
Александра Трусова: «Ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела. Но ночью не спит. Муж всегда помогает, старается, когда есть возможность»
14вчера, 18:12
Трусова о Петросян и Гуменнике: «Рада, что наших спортсменов допустили. Они большие молодцы, что вышли на мировую арену и показали себя»
2вчера, 18:01
«Думаю, Гуменник и Петросян могут смело бороться за олимпийское золото». Ишмуратова о фигуристах
10вчера, 15:52
Наталья Бестемьянова: «Петросян показала замечательный прокат. Можно только поздравить с тем, что теперь у нее есть квота на Олимпийские игры»
2вчера, 15:44
Алексей Ягудин: «Петросян выполнила основную задачу – отбор на Олимпиаду. Сможет ли бороться за золото? Любой человек всегда может»
1вчера, 15:28