Илья Авербух: «У Петросян есть все шансы бороться за золото на Олимпиаде, у Гуменника – за тройку сильнейших. Но надо показать лучшие прокаты»

Авербух считает, что Петросян и Гуменник претендуют на медали Олимпиады-2026.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе выиграли квалификационные соревнования на Олимпиаду-2026. Игры пройдут в Италии в феврале следующего года.

«Конечно, хочется поздравить Петю с тем, что он выиграл этот турнир. Сомнений в том, что он пройдет этот этап, не было, но победа всегда есть победа. Дает силы, опыт окрыляет.

Здорово, что не стал облегчать программу. Может, не все задуманные прыжки получились, но все равно мы видели три четверных (чистых), если не ошибаюсь.

Все идет по плану, как должно быть. Поздравляю его и желаю ему и его тренерскому штабу дальнейшей большой работы. Потому что по сентябрю делать прогнозы нет смысла. Это был этап, его надо было пройти. И Аделия, и Петр прошли его достойно.

Прогнозы – достаточно сложное дело. При идеальных прокатах, тех, которые мы видели в прошлом сезоне у Аделии и Петра, у Аделии все шансы бороться за золото, у Петра – за тройку на Олимпиаде . Но надо показать лучшие прокаты», – сказал хореограф и продюсер Илья Авербух .

