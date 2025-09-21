  • Спортс
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»

Тренер Инна Гончаренко поделилась впечатлениями от выступления Гуменника.

Российский фигурист Петр Гуменник занял первое место на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Он представил короткую программу под музыку из фильма «Парфюмер» и произвольную в образе Евгения Онегина.

По итогам двух программ россиянин, выступавший в нейтральном статусе, получил 262,82 балла.

«Сами постановки просто шикарные. Это те программы, которые произвели огромное впечатление. Надо отметить, что Петр очень хороший «катальщик», очень красивый, артистичный парень, и выразить уважение постановщикам и костюмерам.

Что касается соперников, они есть всегда, но в фигурном катании спортсмены, в первую очередь, соревнуются сами с собой, нужно делать свое по максимуму, но и других недооценивать нельзя. В том, что Петя отберется, я не сомневалась, но впереди много работы», – сказала Гончаренко.

Накануне первое место в женском турнире заняла россиянка Аделия Петросян.

«Я думаю, Аделию и Петю зажимало, особенно в начале, но потом они сумели справиться с волнением. Все-таки они опытные фигуристы. Они участвовали в российских соревнованиях, которые не уступают, а порой и превосходят международные, и это помогло им держаться в тонусе», – приводит слова Гончаренко ТАСС.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
